Grundstückskauf für Einheitsdenkmal perfekt - Neue Bedenken

Das seit Jahren geplante Einheits- und Freiheitsdenkmal in Berlin hat eine wichtige Hürde genommen. Der Kauf des Grundstücks durch den Bund wurde notariell besiegelt, wie die Berliner Immobilienmanagement GmbH auf Anfrage mitteilte. Nach Informationen der dpa hat das Land Berlin allerdings erneut denkmalpflegerische Bedenken angemeldet. Der Baubeginn ist deshalb noch nicht absehbar. Die sogenannte Einheitswippe soll an die friedliche Revolution in der DDR und die Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnern.