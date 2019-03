Berlin

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Günstigeres Nahverkehrsticket für Frauen in Berlin

Zum „Equal Pay Day“ am 18. März gibt es in Berlin nur für Frauen ein günstigeres Nahverkehrsticket. Der für einen Tag gültige Fahrschein sei das weltweit erste Frauenticket, heißt es von den Berliner Verkehrsbetrieben. Es soll 5,50 Euro und damit rund 21 Prozent weniger als das normale Tagesticket kosten - weil Frauen in Deutschland durchschnittlich 21 Prozent weniger als Männer verdienten, teilte die BVG zur Begründung mit. Der „Equal Pay Day“ steht symbolisch für die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen.