Gut drei Millionen verdienen in Vollzeit unter 2000 Euro

Rund 3,38 Millionen Vollzeitbeschäftigte in Deutschland haben im Monat zuletzt weniger als 2000 Euro brutto verdient. Nach den jüngsten offiziellen Daten Ende 2017 waren das 16 Prozent, geht aus der Antwort des Bundessozialministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor. Die Abgeordnete Sabine Zimmermann hatte anlässlich des Tages der Arbeit am 1. Mai danach gefragt. In Westdeutschland kamen 2,32 Millionen Vollzeitbeschäftigte auf weniger als 2000 Euro brutto, in Ostdeutschland 1,06 Millionen.