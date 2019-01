Börsen

Gute Nachrichten aus China beflügeln Wall Street

Die Aussicht auf Steuersenkungen in China hat vor allem die konjunktursensiblen US-Technologiewerte beflügelt. Die Regierung in Peking will offenbar der schwächelnden Wirtschaft des Landes mit umfangreichen Steuersenkungen unter die Arme greifen. Dies könnte Börsianern zufolge auch positiv auf die Weltkonjunktur ausstrahlen. Der Dow Jones machte seine Vortagesverluste mehr als wett und schloss 0,65 Prozent höher bei 24 065,59 Punkten. Der Eurokurs notierte zuletzt bei 1,1412 US-Dollar.