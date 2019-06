Explosionen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Häuser bei Explosion in Wien teils eingestürzt

Bei einer Explosion mitten in Wien sind zwei Mehrfamilienhäuser über mehrere Stockwerke zum Teil eingestürzt. Dabei wurde ein 35-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Der Mann erlitt demnach unter anderem Knochenbrüche und schwere innere Verletzungen. Er sei während der Explosion in seiner Wohnung im stärker betroffenen Gebäude gewesen. Auch ein 54-Jähriger wurde schwer verletzt. Er wurde von Glassplittern getroffen. Insgesamt lag die Zahl der Verletzten am Abend laut Nachrichtenagentur APA bei 14. Die Rettungskräfte vermuten weitere Verschüttete unter den Trümmern.