Hafeneinfahrt der „Sea-Watch“ verzögert sich - Risiko Catania

Rom (dpa) - Die Hafeneinfahrt des tagelang blockierten Rettungsschiffs der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch hat sich verzögert. Wegen eines technischen Problems mit dem Anker konnte die „Sea-Watch 3“ mit 47 Migranten an Bord erst am Donnerstagmorgen in Richtung Catania auf Sizilien starten, sagte ein Sea-Watch-Sprecher. Eigentlich hätte es schon am Mittwoch losgehen sollen. Das Schiff wurde nach Catania beordert. Die dortige Staatsanwaltschaft hatte unter anderem 2017 das deutsche Rettungsschiff „Iuventa“ an die Kette legen lassen - unter dem Vorwurf Beihilfe zur Menschenschlepperei.