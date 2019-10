2. Bundesliga

Hamburg stößt Stuttgart von Platz eins

Der HSV hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Hamburger besiegten Greuther Fürth mit 2:0 und zogen damit am punktgleichen VfB Stuttgart vorbei, der gestern verloren hatte. Die weiteren Ergebnisse: Hannover gewinnt 2:0 in Dresden und Sandhausen trennt sich von Aue 1:1-Unentschieden.