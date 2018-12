Deutschland

Hamburger Polizei konfisziert 850 Kilo Böller - Unfälle

Die Hamburger Polizei hat Hunderte Kilogramm Feuerwerkskörper aus der Wohnung eines 23-Jährigen geholt. Die Beamten trugen rund 850 Kilo Böller und Raketen aus den Wohnräumen, dem Keller und zwei Fahrzeugen des Mannes. Nachbarn hatten den Behörden einen Hinweis gegeben, dass er Feuerwerkskörper in großen Mengen gekauft hatte. Es gab schon erste schlimme Feuerwerks-Unfälle: Einem 14-Jährigen in Hamburg wurden drei Finger abgerissen. In Bayern verlor ein Mann ebenfalls drei Finger. Schwere Verbrennungen erlitt ein 18-Jähriger in Niedersachsen, der selbst Böller bauen wollte.