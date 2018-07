International

Hamilton holt Pole Position in Silverstone - Vettel Zweiter

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat die Pole Position für sein Heimrennen in Silverstone geholt. Der Titelverteidiger setzte sich im Mercedes in der Qualifikation knapp gegen seinen WM-Rivalen Sebastian Vettel im Ferrari durch. Dritter wurde Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen. Hamilton startet morgen zum vierten Mal nacheinander von Startplatz eins in den Großen Preis von Großbritannien.