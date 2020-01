Nordrhein-Westfalen

Haus brennt - Straßenbahn als Notunterkunft

Eine Straßenbahn hat in Essen kurzzeitig als Notunterkunft während eines Wohnhausbrandes gedient. Alle Bewohner hatten das Haus am Morgen bereits verlassen, als die Einsatzkräfte eintrafen, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt war niemand. Rund 25 Feuerwehrleute mit zwei Löschzügen waren im Einsatz, da passte eine eintreffende Straßenbahn nicht mehr vorbei. Da es regnete, brachte die Feuerwehr die Hausbewohner während des Einsatzes in der trockenen Bahn unter. Details zur Brandursache und Schadenshöhe waren noch unklar. Nach rund einer Stunde war der Brand laut Feuerwehr gelöscht.