Heftiges Ringen zwischen Orban und Kramp-Karrenbauer

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat im Ringen um eine Suspendierung der Fidesz-Mitgliedschaft in der Europäischen Volkspartei eindringlich an Viktor Orban appelliert, auf den Vorschlag der EVP-Spitze einzugehen. „Der Vorschlag ist eine Brücke, um verloren gegangenes Vertrauen wieder aufzubauen“, sagte Kramp-Karrenbauer nach dpa-Informationen aus Teilnehmerkreisen in der entscheidenden Sitzung über die Zukunft von Fidesz in der EVP in Brüssel. Orban hatte demnach erklärt, er könne den Vorschlag der EVP-Spitze so, wie er auf dem Tisch liege, nicht akzeptieren.