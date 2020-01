Nordrhein-Westfalen

Heinz Rudolf Kunze bekommt lebenslang Wein - geschenkt

Der Sänger Heinz Rudolf Kunze ist in der Pfalz mit der Auszeichnung „Goldener Winzer der Stadt Bad Dürkheim“ geehrt worden. Er bekam den Orden am Abend von der Karnevalsgesellschaft „Derkemer Grawler“. Verbunden mit dem Orden sind lebenslange Weinpräsente aus Bad Dürkheim - zum Geburtstag sowie zu Weihnachten und im ersten Jahr an jedem 11. eines Monats. Mit der Auszeichnung würdigt die Karnevalsgesellschaft jedes Jahr einen Prominenten, der sich auf gesellschaftlich wichtigen Gebieten verdient gemacht hat.