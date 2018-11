Gesundheit

Hilfspfleger soll sechs Senioren mit Insulin ermordet haben

Ein Hilfspfleger soll fünf alte Männer und eine Seniorin in ganz Deutschland mit Insulin ermordet haben. Das ergaben Ermittlungen gegen den 36-Jährigen aus Polen, der seit Februar in Untersuchungshaft sitzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in München mitteilten. Die Ermittler werfen dem Pfleger zudem drei versuchte Morde und drei Fälle der gefährlichen Körperverletzung vor. In allen Fällen spritzte der Mann betreuten Senioren Insulin, obwohl diese das gar nicht brauchten. Sechs der zwölf starben.