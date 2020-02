Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Hintergründe nach tödlichen Schüssen in Berlin unklar

Nach den tödlichen Schüssen am Berliner Tempodrom sind die Hintergründe nach wie vor ungeklärt. „Zur Stunde gibt es keine weiteren Auskünfte“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Vor der Veranstaltungshalle in Kreuzberg war am späten Abend ein Mensch erschossen worden, vier weitere wurden verletzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Besucher des Tempodroms wurden aus dem Gebäude gebracht. Dort stand eine türkische Comedyshow auf dem Programm. Ob die Bluttat damit im Zusammenhang steht, ist unklar.