Hitlergruß gezeigt - Polizei Chemnitz ermittelt

Nach den gewalttätigen Demonstrationen rechter und linker Gruppen in Chemnitz ermittelt die Polizei gegen zehn Menschen, die den Hitlergruß gezeigt haben sollen. Ihnen wird das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen, teilte die Polizei mit. Die Nacht in Chemnitz ist nach Polizei-Angaben ohne Zwischenfälle geblieben. Zuvor waren bei Protesten Tausender rechter und linker Demonstranten in der Chemnitzer Innenstadt mindestens sechs Menschen verletzt worden.