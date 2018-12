Feste

Hitzewelle zu Weihnachten in Australien

Weihnachtsmänner in Australien dürften dieses Jahr noch mehr ins Schwitzen geraten als ohnehin schon: Für weite Teile Australiens erwartet das Wetterbüro der Regierung am Dienstag, dem „Christmas Day“, eine Hitzewelle. So dürften die Temperaturen in Sydney auf 30 Grad Celsius klettern, um dann in den folgenden Tagen noch weiter zu steigen. In Adelaide soll es mit erwarteten 35 Grad Celsius noch heißer werden. In dem Ort Oodnadatta könnten sogar 42 Grad Celsius herrschen, wenn der Weihnachtsmann kommt.