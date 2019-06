Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Hoch „Ulla“ könnte an 40-Grad-Marke kratzen

Deutschland könnte heute tropische Hitze um die 40 Grad erleben. Hoch „Ulla“ dürfte besonders im Südwesten die Temperaturen hochtreiben. Vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach hieß es, im Saarland und im Rheintal kratze man an der 40-Grad-Marke. In Nordrhein-Westfalen und im Norden sollen die Temperaturen dagegen etwas zurückgehen. Dort waren in Düsseldorf am Dienstag 36,8 Grad gemessen worden - bisher Höchsttemperatur 2019.