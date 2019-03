Deutschland

Hoffen auf das Wetter: Sturm weht in Karnevalshochburgen

Sturmtief „Bennet“ macht in den Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln weiter Probleme: Nach einer stürmischen Nacht rechnet der Deutsche Wetterdienst erst am Nachmittag mit einer spürbaren Beruhigung der Wetterlage. In Köln wollen die Verantwortlichen am Vormittag noch einmal entscheiden, ob es weitere Einschränkungen für den Zug geben muss - eine Absage stehe aber nicht im Raum, sagte eine Sprecherin. In Düsseldorf hofft das Comitee Düsseldorfer Carneval, dass der Wind am Nachmittag höchstens noch mit Windstärke 7 weht.