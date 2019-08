Spanien

Horror-Crash über Mallorca - Sieben Tote

Alptraum-Unfall auf der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen: Über Mallorca sind ein Ultraleichtflugzeug und ein Hubschrauber in der Luft zusammengestoßen. Sieben Menschen starben, teilte die Balearen-Regierung via Kurznachrichtendienst Twitter mit. Bei vier der Helikopter-Insassen handele es sich um eine Familie aus Deutschland, ein Paar mit seinen zwei Kindern, berichteten spanische Medien am Abend übereinstimmend. Der Pilot war demnach Italiener. Offiziell bestätigt wurde das nicht. In dem Flugzeug hätten sich ein Mann aus Valencia und ein Freund befunden, so der Sender RTVE weiter.