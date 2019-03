China

Huawei: In zwei Jahren Falt-Smartphones unter 1000 Euro

Huawei will den Preis auffaltbarer Smartphones in zwei Jahren unter die Marke von 1000 Euro bringen. Das erste Modell Mate X, das im Sommer auf den Markt kommt, soll noch rekordverdächtige 2300 Euro kosten. Das werde man mit der Zeit drücken können, sagte ein Huawei-Manager der „Welt am Sonntag“. Später könnten diese Geräte auch in den Bereich von 500 Euro vorstoßen, was aber länger dauern werde. Huawei und Samsung sind die Vorreiter bei der neuen Geräteklasse von Smartphones mit faltbaren Displays, die sich zu einem kleinen Tablet auffalten lassen.