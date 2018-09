Notfälle

Hurrikan „Florence“ trifft Südostküste der USA mit Wucht

Mit Wucht ist Hurrikan „Florence“ auf die Südostküste der USA getroffen. Das Zentrum des Wirbelsturms stieß in Wrightsville Beach in North Carolina auf Land. Der Sturm sorgte für schwere Fluten, heftige Böen und extreme Regenfälle. Katastrophenschützer mussten ausrücken, um Menschen aus überfluteten Häusern zu retten. Der Fernsehsender CNN berichtete, mehr als 400 000 Menschen in North und South Carolina seien ohne Strom. Experten warnen vor tagelangen heftigen Regenfällen.