IG Metall verschärft Warnstreiks

Die IG Metall lässt ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie weiter rollen. Heute am zweiten Tag nahmen laut Gewerkschaft insgesamt rund 125 000 Beschäftigte an den ganztägigen Ausständen teil, für morgen wird eine Rekordbeteiligung von bis zu 300 000 Metallern erwartet. Unter anderem soll es die Autobauer BMW, Audi, Daimler und Porsche treffen. Neue Verhandlungen hat die IG Metall Baden-Württemberg den Arbeitgebern erst für den Beginn kommender Woche angeboten. Zuvor müsse sich Südwestmetall aber noch deutlich bewegen.