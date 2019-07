Baden-Württemberg

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Im Prozess um Gruppenvergewaltigung sagt das Opfer aus

Nach der Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen vor einer Disco in Freiburg hat das Opfer vor Gericht ausgesagt. Für die Vernehmung vor dem Freiburger Landgericht wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Die Aussagen wurden per Videotechnik in den Gerichtssaal übertragen. Die junge Frau habe im Wesentlichen die Vorwürfe der Anklage bestätigt, sagte Staatsanwalt Thorsten Krapp. Sie habe „sehr angespannt, zugleich aber sehr gefasst“ gewirkt. Angeklagt sind elf Männer, die meisten von ihnen sind Flüchtlinge. Sie bestreiten, die Frau Mitte Oktober 2018 vergewaltigt zu haben.