Israel

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Israel verlegt weitere Truppen in Gaza-Grenzgebiet

Israel verlegt weitere Truppen an den Rand des Gazastreifens. Hintergrund sind die Spannungen mit der dort herrschenden Hamas. Die Armee will eine weitere Infanterie-Brigade sowie ein Artillerie-Bataillon in den Süden Israels verlegen. Außerdem wurde die Einberufung weiterer Reservesoldaten genehmigt. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte weitere Militäraktionen gegen die Hamas angedroht. Nach Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hatte die israelische Luftwaffe zahlreiche Ziele in dem Küstengebiet angegriffen.