Israel

Israelischer Luftschlag auf Gazastreifen nach Raketenangriff

Israelische Kampfjets haben in der Nacht erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen. Das teilten die israelischen Streitkräfte IDF auf Twitter mit. Die Angriffe auf „mehrere terroristische Ziele“ seien eine Reaktion auf Angriffe auf Israel aus dem Gazastreifen heraus. Am Abend waren mindestens zwei Geschosse aus Granatwerfern aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert worden. „Wie halten dafür die (islamistische) Hamas verantwortlich“, twitterte die IDF weiter.