Die italienische Hilfsorganisation Mediterranea will mit ihrem Rettungsschiff „Alex“ in den Hafen von Lampedusa einlaufen, obwohl Italiens Innenminister Matteo Salvini dies per Dekret verboten hat. Mediterranea begründet das mit einer „unerträglichen“ Gesundheits- und Hygienesituation an Bord. Es sei der „Notstand“ erklärt worden. Das Schiff mit fast 60 Menschen an Bord steuere auf den Hafen von Lampedusa zu, den einzig möglichen sicheren Ort, um von Bord zu gehen, hieß es in einem Tweet der Organisation.