Nordrhein-Westfalen

Jahrelang Kinder missbraucht - Lügde-Prozess beginnt

Nach jahrelangem Missbrauch von Kindern in vielen hundert Fällen beginnt heute der Prozess gegen drei Männer. Die Taten sollen sich vor allem auf einem Campingplatz in Lügde in Nordrhein-Westfalen ereignet haben. Die Anklage wirft einem heute 56-jährigen Dauercamper fast 300 Straftaten vor. 23 Mädchen sollen Opfer seiner Quälereien geworden sein. Ein 34-Jähriger soll in 162 Fällen acht Mädchen und neun Jungen missbraucht haben. Manche Taten sollen die Männer gefilmt haben. Ein dritter Angeklagter soll an mindestens vier Webcam-Übertragungen teilgenommen haben.