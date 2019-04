Deutschland

Jahrzehnte nach mutmaßlichem Mord: Polizei sucht Leiche

Jahrzehnte nach dem Verschwinden einer damals zwölfjährigen Schülerin setzt die Polizei heute die Suche nach der Leiche in der Oberpfalz fort. Gestern hatten die Grabungen an einem Waldrand begonnen. Nach nur wenigen Stunden stießen die Ermittler auf einen VW Käfer. Die Kriminalbeamten hätten an dem Fahrzeug Hinweise festgestellt, die unter Umständen relevant für den Fall sind, sagte ein Polizeisprecher. Ob der Fund tatsächlich im Zusammenhang mit der Vermissten steht, sollen weitere Untersuchen zeigen.