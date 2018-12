Lopez

Jennifer Lopez will beste Mama der Welt sein

Die US-Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez weiß um ihre Vorbildfunktion. „Ich werde niemals irgendwo betrunken die Treppe runterfallen“, sagte die 49-Jährige der „Bild am Sonntag“. Vielmehr führe sie „ein verantwortungsvolles Leben, auch, weil ich weiß, dass ich eine Person der Öffentlichkeit bin“. Heute stünden ihre Kinder an erster Stelle. „Nichts macht mich stolzer als der Moment, in dem meine Kinder mir sagen, dass ich die beste Mama auf der Welt bin. Diesen Titel trage ich mit sehr viel Stolz vor mir her“, sagte die Mutter von zehnjährigen Zwillingen.