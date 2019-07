Großbritannien

Johnson sagt Brexit-Gegnern den Kampf an

Der neue britische Premierminister Boris Johnson hat zum Amtsantritt den Brexit-Gegnern den Kampf angesagt. Nach seiner Ernennung durch die Königin sagte er vor dem Regierungssitz in der Downing Street: „Die Zweifler, Schwarzmaler und Pessimisten werden wieder falsch liegen.“ Nach drei Jahren unbegründeter Selbstzweifel sei es Zeit für einen Wechsel. Er sei überzeugt, dass ein geregelter EU-Austritt zum 31. Oktober machbar sei. Er werde sich aber auch auf einen No Deal vorbereiten, so Johnson. Seine Regierung werde einen besseren Deal erreichen. Brüssel lehnt Nachverhandlungen jedoch ab.