Deutschlandtag

JU klar für Urwahl bei Kanzlerkandidatur

Der Unions-Nachwuchs will eine Urwahl für die nächste Kanzlerkandidatur durchsetzen und hat sich damit klar gegen den Willen von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt. Ein entsprechender Antrag erhielt auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken eine klare Mehrheit von gut 60 Prozent. Das Votum dürfte die wegen sinkender Umfragewerte ohnehin in Bedrängnis geratene Kramp-Karrenbauer weiter unter Druck setzen. Zuvor hatte Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz die Union zum Zusammenhalt aufgerufen.