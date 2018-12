Cosby

Jury im Cosby-Prozess hört nochmals Zeugenaussagen

Im Strafprozess gegen US-Entertainer Bill Cosby wegen sexueller Nötigung scheint die Jury ihr Urteil genau an die Zeugenaussagen knüpfen zu wollen. Die Geschworenen in Norristown in Pennsylvania liessen sich nochmals Aussagen von Klägerin Andrea Constand vorlesen. Cosby hatte sie im Januar 2004 mutmaßlich sexuell missbraucht. Auch nach den Aussagen eines der Ermittler fragte die Jury. Die Geschworenen beraten seit Montag. Die Jury muss ihr Urteil einstimmig fällen und könnte noch Tage oder gar Wochen beraten.