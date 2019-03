Bayern

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kapitän Reus kehrt gegen FC Augsburg in BVB-Startelf zurück

Fußball-Nationalspieler Marco Reus kehrt nach seiner gut dreiwöchigen Verletzungspause in die Startelf von Tabellenführer Borussia Dortmund zurück. Der Offensivspieler steht am Abend in der Anfangsformation des BVB für die Auswärtspartie in der Bundesliga beim FC Augsburg. Der BVB-Kapitän hatte sich Anfang Februar beim Pokal-Aus gegen Werder Bremen einen Muskelfaserrisses im Oberschenkel zugezogen. Ohne Reus hatte die Mannschaft anschließend zwei unglückliche Unentschieden in der Bundesliga und eine 0:3-Niederlage gegen Tottenham Hotspur in der Champions League hinnehmen müssen.