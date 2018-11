Sieht "Spaltung und Unruhe": Kardinal Reinhard Marx (dpa)

Der katholische Kardinal Reinhard Marx hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder für dessen Vorstoß zu Kreuzen in Landesbehörden kritisiert. Dadurch seien „Spaltung und Unruhe“ entstanden, sagte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz der „Süddeutschen Zeitung“.

Wer das Kreuz nur als kulturelles Symbol sehe, habe es nicht verstanden. Es stehe dem Staat nicht zu, zu erklären, was das Kreuz bedeute, so der Erzbischof von München und Freising. Zuvor hatte Söder bereits von anderen Kirchenvertretern Kritik einstecken müssen.

Etwa von dem Münchner Weihbischof Wolfgang Bischof. Der hatte in in der "Bild"-Zeitung geschrieben, es mache ihn fassungslos, dass Söder mehrere Tage gebraucht habe um einzuräumen, dass das Kreuz ein religiöses Symbol sei. "Viel wichtiger scheint Markus Söder die "bayerische Identität" zu sein, was auch immer das sein soll. Das Kreuz ist aber kein Symbol für Bayern und erst recht kein Wahlkampflogo."

Auch die Mehrheit der Deutschen ist gegen den Kruzifix-Erlass. Fast zwei Drittel der Bürger (64 Prozent) sind einer "Emnid"-Umfrage im Auftrag der "Bild am Sonntag" zufolge dagegen, dass in jeder staatlichen Behörde in Deutschland ein christliches Kreuz aufgehängt wird. Dafür sind lediglich 29 Prozent, wie die repräsentative Umfrage. Sieben Prozent waren sich unsicher oder machten keine Angabe.

Auch unter Katholiken und Protestanten überwiegt die Ablehnung - bei Katholiken sind dies 48 Prozent, bei Protestanten sogar 62 Prozent. Befragte anderer Konfessionen und Konfessionslose lehnen Kreuze in staatlichen Behörden mit großer Mehrheit ab - 87 Prozent der Befragten waren dagegen, nur 12 Prozent stimmten zu. (dpa)