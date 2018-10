Regierung

Kavanaugh bei Vereidigung: Ich werde ein unparteiischer Richter sein

Der umstrittene neue US-Supreme-Court-Richter Brett Kavanaugh hat versichert, er wolle auf seinem Posten am höchsten US-Gericht unparteiisch agieren. „Jeder Amerikaner kann sich sicher sein, dass ich ein unabhängiger und unparteiischer Richter sein werde“, sagte Kavanaugh bei seiner feierlichen Vereidigung im Weißen Haus in Washington. Mit Blick die erbitterten Kämpfe rund um seine Nominierung, in denen er mit schweren Missbrauchsvorwürfen konfrontiert war, sagte Kavanaugh: „Der Bestätigungsprozess im Senat war von Streit und Emotionen geprägt. Dieser Prozess ist vorbei.“