Kebekus und Kerner mit Radio Regenbogen Awards gewürdigt

Komikerin Carolin Kebekus, Sängerin Namika und Moderator Johannes B. Kerner sind mit den Radio Regenbogen Awards ausgezeichnet worden. Sie erhielten die Preise des privaten Radiosenders aus Baden-Württemberg am Abend im Europa-Park in Rust. Kebekus wurde in der Kategorie Comedy ausgezeichnet. Sie habe die Männerdomäne Comedy konsequent erobert und erreiche ein Millionenpublikum, sagte Laudator Thomas Hermanns. Kerner wurde als Medienmann des Jahres gewürdigt, Namika als beste deutsche Künstlerin.