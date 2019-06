International

Kerber beim Turnier auf Mallorca in der zweiten Runde

Tennisspielerin Angelique Kerber hat bei den Mallorca Open ihr Auftaktmatch gewonnen. Die Wimbledon-Siegerin zog in Santa Ponca mit einem 7:5, 4:6 und 6:2 über die Belgierin Ysaline Bonaventure in die zweite Runde ein. Im Achtelfinale trifft die Weltranglisten-Sechste aus Kiel auf Maria Scharapowa. Die ehemalige Weltranglistenerste aus Russland hatte sich in zwei Sätzen gegen die Slowakin Viktoria Kuzmova durchgesetzt.