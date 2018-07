Leute

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Keri Russell nimmt „Star Wars: Episode IX“ ins Visier

Der nächste „Star Wars“-Film mit der Stammbesetzung um Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac und Adam Driver könnte ein neues Gesicht erhalten. Die amerikanische Schauspielerin Keri Russell soll über eine Rolle verhandeln, wie die Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“ berichteten. Regisseur J.J. Abrams will in Kürze in London mit den Dreharbeiten für „Star Wars: Episode IX“ beginnen. Der neunte „Star Wars“-Film soll im Dezember 2019 in die Kinos kommen. Das erste „Star Wars“-Abenteuer wurde von George Lucas inszeniert.