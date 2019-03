Kinder

Kinderporno-Verdacht in Würzburg - Jungen missbraucht

Der Verdacht wiegt schwer: Wahrscheinlich über Jahre soll ein Mann in Würzburg den Missbrauch kleiner Jungen fotografiert oder gefilmt und die Bilder ins sogenannte Darknet gestellt haben. Wer die jungen Opfer sind, ist noch offen. Besorgte Mütter und Väter eilten am Donnerstagvormittag in eine Würzburger Kindertagesstätte. Einer von anfangs zwei Verdächtigen soll einen Bezug zu dieser Einrichtung haben. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass er wahrscheinlich von nichts wusste - obwohl die beiden zusammenlebten. Er ist wieder frei. Der zweite Mann bleibt vorerst hinter Gittern.