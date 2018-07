Schulen

KMK-Präsident Holter gegen Handy-Verbot an Schulen

Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Helmut Holter, hält ein Verbot von Handys an Schulen wie in Frankreich für überflüssig. Die Schulen sollten selbst entscheiden, ob es ein partielles oder ein generelles Verbot im eigenen Haus geben soll, sagte der Linken-Politiker. Seiner Ansicht nach gehören Smartphones zur Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen. Das französische Parlament hatte ein erweitertes Handyverbot in Schulen beschlossen. Das Gesetz verbietet grundsätzlich das Nutzen von Mobiltelefonen in allen Vor- und Grundschulen sowie in der Sekundarstufe I.