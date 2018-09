USA

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kohlschreiber schaltet Zverev bei US Open in dritter Runde aus

Philipp Kohlschreiber hat überraschend das deutsche Tennis-Duell gegen Alexander Zverev in der dritten Runde der US Open gewonnen. Der 34 Jahre alte Augsburger siegte in New York 6:7 (1:7), 6:4, 6:1, 6:3. Mit dem Erfolg über den Weltranglisten-Vierten zog Kohlschreiber wie im vorigen Jahr und zum insgesamt fünften Mal in das Achtelfinale ein. Dort trifft der 34. der Weltrangliste am Montag auf den ehemaligen US-Open-Finalisten Kei Nishikori aus Japan oder den Argentinier Diego Schwartzman.