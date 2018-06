Ukraine

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Konfliktparteien vereinbaren erneut Waffenruhe für Ostukraine

Die Konfliktparteien in der Ostukraine haben erneut eine Waffenruhe vereinbart. Die sogenannte „Brotwaffenruhe“ zur Erntezeit solle ab Sonntag 0.00 Uhr Kiewer Zeit gelten, teilte die Sprecherin der Regierungsunterhändler, Darja Olifer, per Facebook mit. Die von Russland unterstützten Separatisten in Donezk und Luhansk bestätigten die Übereinkunft. Waffenstillstandsabkommen sind bereits mehr als ein Dutzend Mal gescheitert. Eigentlich sieht der 2015 mit deutsch-französischer Vermittlung vereinbarte Friedensplan als ersten Punkt vor, dass nicht mehr geschossen wird.