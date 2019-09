Deutschland

Kramp-Karrenbauer nun Karnevals-Ehrenbotschafterin

Die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ist erste Sonderbotschafterin des Bundes Deutscher Karneval. Der bekennenden Anhängerin des närrischen Treibens wurde die Ehrung am Abend in Cottbus bei der Jubiläumsgala anlässlich der Gründung vor 66 Jahren verliehen. „Die Auszeichnung ist für eine Leidenschaft, die ich von Kindesbeinen an habe“, sagte Kramp-Karrenbauer. BDK-Präsident Klaus-Ludwig Fess erhofft sich von ihr das Eintreten für das Kulturgut der Karneval-Fasching-Fastnacht.