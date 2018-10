#GroKo

Kramp-Karrenbauer: Parteizentrale mit stärkerer Stimme

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will die Rolle ihrer Partei gegenüber der Regierung stärken und so das CDU-Profil in der großen Koalition schärfen. „Wir werden in einem noch stärker ausgebildeten Dreieck zwischen Regierung, Unionsfraktion und Partei arbeiten“, sagte Kramp-Karrenbauer der dpa. Neben Regierung und Bundestagsfraktion sei die Partei genauso wichtig, wenn es darum gehe, die Grundlagen von politischen Entscheidungen deutlich zu machen. Parteichefin Angela Merkel wird auch intern vorgeworfen, ihre Politik teils zu wenig zu erklären.