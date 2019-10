Bundesregierung

Kramp-Karrenbauer: Tausche mich regelmäßig mit Merkel aus

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sieht kein eingetrübtes Verhältnis zwischen ihr und Kanzlerin Angela Merkel. „Wir stehen im engen Kontakt und tauschen uns regelmäßig aus“, sagte Kramp-Karrenbauer dem „Tagesspiegel“. „Manchmal häufiger als ich es zurzeit mit meinem Mann tue. Und mit ihm versuche ich das mindestens einmal am Tag.“ Zuletzt hatte es Spekulationen um ein Zerwürfnis gegeben - unter anderem, weil Merkel Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer nicht in ihrer Maschine in die USA mitfliegen ließ.