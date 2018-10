Kindergärten

Krankenversicherte werden entlastet - Brückenteilzeit kommt

Die Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen sollen ab dem kommenden Jahr finanziell entlastet werden. Das sieht ein Gesetz zur Krankenversicherung vor, das der Bundestag heute verabschieden will. Der bisher von den Kassenmitgliedern allein zu zahlende Zusatzbeitrag wird dann zu gleichen Teilen zwischen ihnen und ihren Arbeitgebern aufgeteilt. Außerdem auf der Tagesordnung: die Brückenteilzeit. Wer für eine begrenzte Zeit in Teilzeit geht, soll danach einen Anspruch zur Rückkehr in Vollzeit haben.