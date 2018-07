Österreich

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kreise: Bei Karstadt-Kaufhof-Fusion nur wenige Schließungen

In den Verhandlungen um die Fusion von Karstadt und Kaufhof stehen die wenigsten Filialen zur Disposition. „Drei bis fünf Standorte würden bei einem Zusammengehen vermutlich geschlossen“, sagte ein mit den Verhandlungen Vertrauter der Deutschen Presse-Agentur. Karstadt sei daran interessiert so viele Kaufhäuser wie möglich zu erhalten und profitabel zu machen. Kaufhof betreibt in Deutschland derzeit 96 Warenhäuser, Karstadt 82.