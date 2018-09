EU

Kreise: Weber will Spitzenkandidat für Europawahl werden

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur 2019 Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden. Demnach will der EVP-Fraktionschef im Europaparlament heute ankündigen, dass er sich um die Spitzenkandidatur für die Europawahl im Mai 2019 bewerben will. Das habe er gestern in einer CSU-Präsidiumsschalte angekündigt, hieß es aus Unionskreisen. Auch die „Bild“-Zeitung und „Spiegel Online“ berichteten über eine entsprechende Entscheidung Webers.