Krise zwischen USA und Türkei: Trump kritisiert Ankara

In der diplomatischen Krise zwischen der Türkei und den USA sind die Fronten verhärtet. US-Präsident Donald Trump kritisierte die Regierung in Ankara scharf. „Die Türkei ist seit langem ein Problem. Sie haben sich nicht wie ein Freund verhalten“, erklärte Trump vor Journalisten. Er warf Ankara vor, Pastor Andrew Brunson wegen erfundener Vorwürfe festzuhalten. Zuvor hatte erneut ein Gericht in Izmir die Freilassung des Mannes abgelehnt. Brunson war im Oktober 2016 wegen Terrorvorwürfen in der Türkei festgenommen worden.