Kroatien nach 2:1 gegen England im Finale der Fußball-WM

Kroatien steht erstmals im Finale einer Fußball-WM. Der frühere Bayern-Profi Mario Mandžukić erzielte am Abend im Moskauer Luschniki-Stadion den entscheidenden Treffer zum 2:1 nach Verlängerung gegen England. Am Sonntag geht es an gleicher Stelle im Endspiel gegen Frankreich. Kieran Trippier von Tottenham Hotspur brachte England mit einem Freistoß in der 5. Minute in Führung. Ivan Perišić erzielte den Ausgleich. Mandžukić sorgte in der 109. Minute für die Entscheidung.